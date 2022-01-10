Пенсионер заблудился в зимнем лесу под Оршей. Благодаря чему его быстро нашли?

Зоя Машэка • 10/1/22 13:09 • Падзеі

9 января в Оршанском лесу заблудился 68-летний мужчина, его удалось найти спустя пять часов.



Пенсионер позвонил спасателям сам и пожаловался, что заблудился в лесу где-то между железнодорожной станцией Лужки и городским поселком Богушевск. Он рассказал, что стоит у деревянного столбика с непонятными обозначениями.

Как оказалось, мужчина выше к деляночному столбу, где, судя по маркировке, в 2020 году проводили рубку прочистки. Записанные со слов заблудившегося обозначения спасатели передали в лесничество и узнали местонахождение деляночного столба.

Вместе с лесниками и милиционерами спасатели отправились на выручку пенсионеру и нашли его на указанном месте. Мужчина прошел по заснеженному лесу около восьми километров, устал и замерз. Домой его отвезли на милицейской машине, сообщается пресс-службой МЧС.