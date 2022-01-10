Медведь-шатун бродит по Березинскому заповеднику

ННВ • 10/1/22 20:04 • Экалогія

Следы медведя на снегу в январе обнаружили работники Березинского биосферного заповедника во время обследования Паликского лесничества.



4 января специалисты-зоологи научного отдела в сопровождении работника лесной охраны совершили плановую экспедицию в южную часть заповедника. Обследовался участок в пойме реки Березина и вблизи озера Палик. Находящегося на севере Борисовского района Минской области на границе с Лепельским районом Витебской области.

Всего ученые прошли 13 километров, их целью было исследование этой территории в поиске гнездовий редких птиц и следов крупных животных.

Уже на обратном пути в припойменном черноольховом лесу на квартальной просеке 696/686 квартала экспедиция заметила следы бурого медведя, пересекшего путь маршрут исследователей. Ширина следа передней лапы хищника составила 12 сантиметров, сообщает сайт Березинского биосферного заповедника.

—Скорее всего, талые воды во время оттепели, длившейся в течение нескольких дней, подтопили место залегания зверя в спячку, что вынудило его подняться из берлоги. Во время потепления в зимнее время медведи могут просыпаться и бродить неподалеку в поисках более подходящего места для сна. У одного животного может быть несколько таких сменных берлог (в заповеднике находили от двух до пяти), — считает младший научный сотрудник заповедника А. Спрингер.

Иногда медведю не удается найти подходящее место и вновь залечь в спячку до следующих морозов. Такие шатуны бродят по территории в поисках пищи, так как их накопленные к зиме жировые запасы быстро истощаются. Встреча с медведем-шатуном представляет серьезную опасность. Из-за недостатка пропитания (а в его рационе большую часть занимает растительная пища) его поведение может быть более агрессивным, чем обычно.