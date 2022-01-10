Маленькая девочка разбила голову, катаясь на тюбинге в Лужесно

ННВ • 10/1/22 13:52 • Здароўе

Травмы головы получила 5-летняя девочка, катаясь с горки на надувной «ватрушке» в Лужесно.



Как оказалось, 9 января ребенок катался на тюбинге вместе с мамой. Во время очередного спуска они не удержались на «ватрушке», и снаряд перевернулся.

В результате падения девочка получила травмы, ребенка пришлось госпитализировать в нейрохирургическое отделение Витебской областной клинической больнице. Оттуда о травмированной дошкольнице сообщили в милицию, пишет пресс-служба УВД Витебского облисполкома.

Случаи травмирования детей при катании с горок уже случались в Витебске и прежде. Чаще всего местные власти реагируют на это запретительными мерами, за исполнением которых, впрочем, особо не следят. Об устройстве в городе безопасных горок для катания, обычно, речи не идет.