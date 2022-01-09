ВДВ из Витебска послали охранять артиллерийский арсенал вместо казахских десантников?

Сяржук Серабро • 09/1/22 21:20 • Палітыка

Минобороны Беларуси со ссылкой на «СБ. Беларусь сегодня» заявило, что кроме аэродрома Жетыген витебские десантники вяли под контроль артиллерийский арсенал рядом с городом Капшагай (Капчагай) в 60 километрах от Алматы.



В этой информации особенно примечательно то, что в этом населенном пункте дислоцируется 35-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада — одна из четырех ДШБ, входящих в состав Десантно-штурмовых войск Казахстана.

По какой причине казахские десантники не смогли обеспечить охрану складов артиллерийского арсенала неизвестно. Впрочем, издание EADaily пишет, что эта бригада подверглась штурму протестующих, но сумела отбиться.

Согласно некоторым казахским источникам на аэродроме Жетыген и арсенале Капчагай находятся белорусские десантники не только из Витебска, но и из 38-й ОДШБр из Бреста, что противоречит информации белорусского МО.

Капчагай называют казахстанским Лас-Вегасом — там находится самая крупная в этой стране игорная зона с шикарными казино.