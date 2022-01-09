Бригадира МТК в Полоцком районе за сокрытие падежа КРС осудили на год лишения свободы условно

Ігар Арцюх • 09/1/22 13:58 • Эканоміка

Состоялся очередной суд над работником сельхозпредприятия, фальсифицировавшим документацию для сокрытия падежа скота. На этот раз — в Полоцком районе.



На скамье подсудимых оказалась бригадир молочно-товарного комплекса коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Экспериментальная база «Ветринская», расположенного в агрогородке Жерносеки.

В минувшем году в этом хозяйстве несколько бычков пало, а несколько — просто потерялось. Однако бригадир МТК фальсифицировала документацию, не отразив факты убыли молодняка КРС.

В результате женщину обвинили в служебном подлоге. 16 декабря суд полоцкого района признал её виновной в этом преступлении и на основании части 1 статьи 427 УК приговорил году лишения свободы с условным неприменением наказания, если в течение года осужденная не совершит нового преступления и будет выполнять возложенные на неё судом обязанности. В течение полугода женщина должна выплатить 870 рублей уголовно-правовой компенсации в доход государства.

Напомним, что в тот же день в Лепельском районе по статье 427 УК осудили сразу пять человек, занимавших различные должности в КУПСХП «Лепельское».