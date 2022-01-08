Женщина погибла под колесами автомобиля в Полоцке

Іван Дзедушкін • 08/1/22 13:38 • Здарэнні

Вечером 6 января в Полоцке легковушка сбила пешехода, позже женщина умерла в больнице.



Около 18:00 38-летний водитель автомобиля «Renault Megane» совершил наезд на 41-летнюю женщину, шедшую по краю проезжей части дороги.

ДТП произошло на автодороге Р-14 «Полоцк-Браслав», вблизи деревни Островщина Полоцкого района.

Пострадавшую в дорожно-транспортном происшествии пешехода «скорая» доставила в больницу, однако там женщина умерла, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.