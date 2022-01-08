Витебских десантников забросили под Алматы. Среди них есть девушки?

ННВ • 08/1/22 22:03 • Палітыка

Стало известно, что миротворческий контингент 103-й ОВДБР из Витебска высадился на аэродроме Жетыген, расположенном северо-восточнее Алматы.



Видеоролик с выгрузкой белорусских военных, снятый министерством обороны РФ, был размещен на сайте министерства обороны Беларуси.

В аннотации к нему говорится, что Белорусский воинский контингент, входящий в состав миротворческих сил ОДКБ, в полном составе прибыл в Казахстан и приступил к выполнению поставленных задач. Что это за задачи, не уточняется.

На видео видна выгрузка личного состава миротворческой роты 103-й воздушно-десантной Витебской бригады сил специальных операций, а также до шести штук БТР-80. Кроме стрелкового вооружения, никакого другого оружия у витебских десантников не видно.

Некоторые военные на записи скрывают свои лица «балаклавами», у других они открыты. При чем, судя по кадрам, девушки, служащие в миротворческой роте, также отправились в «горячую точку». На конец 2020 года в этом подразделении служили три девушки: два на должностях снайперов, а одна — санитара-стрелка.

Напомним, что белорусские солдаты отправились в Казахстан, где происходят вооруженные столкновения между протестующими и частями, лояльными действующей власти, по решению министра обороны генерал-лейтенанта Виктора Хренина, утвержденному Александром Лукашенко.