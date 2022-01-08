Тайник со скульптурой Христа обнаружил житель Докшицкого района в бревне от старого сруба

ННВ • 08/1/22 16:06 • Культура

Неожиданную находку сделал житель Докшицкого района, когда пилил дрова бревна от старого сруба разобранной постройки.



В нише, выдолбленной в одном из бревен, уложенных с сруб, была сокрыта полуметровая скульптура Иисуса Христа, вырезанная из дерева.

Житель деревни агрогородка Волколата Докшицкого района некоторое время назад приобрел на дрова заброшенные постройки из соседней деревни Виржи. Одно из этих строений, как оказалось, хранило тайну.

В декабре, в канун праздника святителя Николая, сельчанин решил порезать перевезенные к дому бревна на чурки. Во время этих работ из одного из бревен выкатилась раскаршенная деревянная фигурка Иисуса Христа.

Как сообщает газета «Родныя вытокі», бревно, в котором был тайник, из сруба сарая. По мнению издания, резная фигурка Христа была вложена в стену как оберег от пожара. При этом, как отмечает газета, деревянная скульптура чудесно сохранилась, тогда как само бревно было изъедено древоточцами.

Версия достаточно сомнительная, так как вряд ли бы от пожара стали оберегать в первую очередь какую-то хозпостройку, а не сам дом, в котором жили люди. Тем более святотатствовать используя для оберега в хлеву фигуру даже не святого, а самого Иисуса Христа.

Было бы логичнее предположить, что скульптура Христа была спрятана от властей, во время антирелигиозной кампании во времена СССР. Возможно, она из какого-либо закрытого большевиками храма, реликвии которого пытались спасти верующие. В этом случае логичным выглядит и устройство тайника в стене хлева — и при обыске меньше шансов, что его обнаружат, и стену избы не нужно портить.

По мнению краеведа Константина Шиталя , этот образец деревянной скульптуры изображением Иисуса Антокольского.

Сюжет представляет Христа перед Пилатом на суде со связанными руками и в терновом венце на гоолове.