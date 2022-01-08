На пожаре в Витебске спасли трех человек

ННВ • 08/1/22 13:28 • Здарэнні

6 января в многоэтажке на проспекте Строителей в Витебске произошел пожар, пожарные спасли хозяйку и двух ее сыновей.



Квартира на девятом этаже десятиэтажного дома загорелась в 15:14. Из горящего жилища пожарные вывели 57-летнюю пенсионерку, и двух ее нигде не работающих сыновей — 40-ка и 36-ти лет.

Старший из мужчин получил отравление продуктами горения, его госпитализировали в больницу. Причина пожара устанавливается, сообщается пресс-службой МЧС.