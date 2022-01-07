Внедорожник столкнулся с фурой в Оршанском районе

Іван Дзедушкін • 07/1/22 6:16 • Здарэнні

53-летняя женщина пострадала в результате столкновения внедорожника и автопоезда в Оршанском районе.



6 января около 16:00 на 152-м километре автодороги М-8 «Витебск-Гомель-граница Украины» 66-летний водитель, управлявший грузовым автомобилем «Iveco» с прицепом «Boro», при перестроении из правой полосы движения в левую не уступил дорогу попутно двигавшемуся автомобилю «Land Rover».

В результате автопоезд и внедорожник столкнулись, а 53-летняя водитель «Land Rover» получила телесные повреждения и была доставлена в больницу. По факту ДТП проводится проверка, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.