Витебских десантников отправили в горячую точку — Казахстан

Сяржук Серабро • 06/1/22 20:14 • Палітыка

Контингент Витебских десантников отправился в «горячую точку» — Казахстан, где происходит вооруженное противостояние участников протестов лояльных властям силовиков.



Как официально заявил министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин, он принял решение, которое было утверждено Александром Лукашенко, об отправке в Казахстан миротворческой роты из состава 103-й воздушно-десантной Витебской бригады сил специальных операций.

Отправка белорусских военнослужащих в «горячую точку» происходит, как говорится в заявлении министра, в соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ для выполнения международных и союзнических обязательств.

Минувшей ночью миротворческая рота совершила марш в район аэродрома Мачулищи под Минском, где погрузилась на транспортные самолеты Ил-76МД, присланные из России. Отправленное в Казахстан подразделение полностью укомплектовано контрактниками.

На видео, опубликованных Министерством обороны и РИА Новости, видна погрузка в самолеты БТР и тентованных грузовиков. Самолет Ил-76МД способен перевозить до 126 бойцов десанта или до четырех единиц техники.

Миротворческая рота 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады дислоцируется в нашем городе с 2012 года. Она неоднократно принимала участие в различных международных учениях, в том числе — в Великобритании. В 2020 году в свою очередь витебские десантники принимали в Лосвидо английских морских пехотинцев. С 2018 года ротой командует гвардии капитан Игорь Гиль, сейчас ему 30 лет.