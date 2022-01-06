В Орше грабитель отнял у пенсионерки телефон и снятую пенсию
Безработный в Орше ограбил пенсионерку, он отнял у нее телефон и снятые в банкомате деньги.
Молодой мужчина заприметил старушку, когда та снимала деньги с карточки в банкомате. Когда женщина свернула с центральной улицы во дворы, грабитель напал на нее и отнял мобильный телефон и примерно 600 рублей.
По подозрению в совершении этого ограбления вскоре на выходе из магазина был задержан 35-летний безработный оршанец. Часть отнятых у пенсионерки денег он уже успел потратить на спиртное и сигареты, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.
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