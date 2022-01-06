В Лиозненском районе оштрафовали сельчанку, морившую голодом собаку

Сяржук Серабро • 06/1/22 13:28 • Грамадства

Штраф за жестокое обращение с животными должна выплатить жительница Лиозненского района, не кормившая свою собаку.



Как было установлено в суде женщина морила голодом собаку, содержащуюся на привязи в ее дворе в агрогородке Бабиновичи, более двух недель — с 9 по 25 ноября. Такое содержание привело к истощению животного, но собака не погибла.

Сельчанка свою вину признала, на судебное заседание, состоявшееся 9 декабря, не явилась. Суд Лиозненского района признал женщину виновной в административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 16.29 КоАП и постановил подвернуть ее штрафу в размере 116 рублей.