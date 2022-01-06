Гололедица на дорогах ожидается в пятницу в Витебске. Оранжевый уровень опасности

Сяржук Серабро • 06/1/22 20:55 • Здарэнні

Об опасности образования гололедицы на дорогах в Витебской области предупреждают синоптики.



В вязи с тем, что 7 января на большей части Беларуси ожидается гололедица, в стране объявлен оранжевый уровень опасности.

В Витебске температура атмосферного воздуха уже опустилась ниже нуля, а завтра, в пятницу, столбик термометра продолжит падать и может достигнуть отметки в -10 °C.

При этом ночью ожидается слабый снег и замерзающий туман. Влажность будет колебаться в пределах 90-95 процентов.

Водителям во время гололедицы следует быть предельно осторожными и внимательными, а неопытным автомобилистам и вовсе лучше отказаться от поездок в таких условиях.