Гололедица на дорогах ожидается в пятницу в Витебске. Оранжевый уровень опасности
Об опасности образования гололедицы на дорогах в Витебской области предупреждают синоптики.
В вязи с тем, что 7 января на большей части Беларуси ожидается гололедица, в стране объявлен оранжевый уровень опасности.
В Витебске температура атмосферного воздуха уже опустилась ниже нуля, а завтра, в пятницу, столбик термометра продолжит падать и может достигнуть отметки в -10 °C.
При этом ночью ожидается слабый снег и замерзающий туман. Влажность будет колебаться в пределах 90-95 процентов.
Водителям во время гололедицы следует быть предельно осторожными и внимательными, а неопытным автомобилистам и вовсе лучше отказаться от поездок в таких условиях.
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