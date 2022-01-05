В Витебске демонтировали герб «Погоня» со здания в центре Витебска

ННВ • 05/1/22 14:52 • Палітыка

4 января со здания в центре Витебска исчез герб Витебской области «Погоня».



О том, что герб со здания на улице Гоголя убрали, сообщил в Facebook фотограф Павел Максимов, ему удалось снять процесс демонтажа этого символа.

Изображение «Погони» было утверждено в качестве герба Витебской области 2 июня 2009 года. В том же году на здании №14 на улице Гоголя, расположенном неподалеку от облисполкома, установили световую надпись «Квітней, родная Віцебшчына!», которая предварялась гербом области. Изготовлением этой конструкции занималась минская фирма «Престиж Имидж», годом ранее изготовившая для Синего дома надпись «Славянский базар в Витебске».

Изображение «Погони» было нанесено на световой короб, повторявший очертания геральдического щита. В темное время суток герб светился, как и световой лозунг рядом.

Что послужило причиной демонтажа областного герба, пока не известно. Пока на сайте облисполкома его изображение остается в шапке над всеми страницами, что позволяет надеяться на то, что причины не были политическими.