В Витебске демонтировали герб «Погоня» со здания в центре Витебска

• 05/1/22 14:52 • Палітыка

4 января со здания в центре Витебска исчез герб Витебской области «Погоня».
Демонтаж герба «Погоня» со здания в центре Витебска. Фото Павла Максимова

О том, что герб со здания на улице Гоголя убрали, сообщил в Facebook фотограф Павел Максимов, ему удалось снять процесс демонтажа этого символа.

Демонтаж герба «Погоня» со здания в центре Витебска. Фото Павла Максимова

Демонтаж герба «Погоня» со здания в центре Витебска. Фото Павла Максимова

Изображение «Погони» было утверждено в качестве герба Витебской области 2 июня 2009 года. В том же году на здании №14 на улице Гоголя, расположенном неподалеку от облисполкома, установили световую надпись «Квітней, родная Віцебшчына!», которая предварялась гербом области. Изготовлением этой конструкции занималась минская фирма «Престиж Имидж», годом ранее изготовившая для Синего дома надпись «Славянский базар в Витебске».

Герба «Погоня» на фоне суперлуния, 2011 год. Фото Сергея Серебро

Изображение «Погони» было нанесено на световой короб, повторявший очертания геральдического щита. В темное время суток герб светился, как и световой лозунг рядом.

Очередь за билетами на надпись «Славянский базар в Витебске». На фоне видны герб и лозунг. 2010 год. Фото Сергея Серебро

Вид на ночной Витебск, декабрь 2011 года. Фото Сергея Серебро

Что послужило причиной демонтажа областного герба, пока не известно. Пока на сайте облисполкома его изображение остается в шапке над всеми страницами, что позволяет надеяться на то, что причины не были политическими.

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