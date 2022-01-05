В Барани под лед провалился человек, его успели спасти

ННВ • 05/1/22 12:50 • Здарэнні

4 января на реке Адров в Барани Оршанского района едва не утонул мужчина.



Молодой парень ходил по льду, не обращая внимания на крики очевидцев о том, что это опасно. Когда лед под человеком проломался, прохожие вызвали спасателей.

Экипаж пожарных успел вовремя, чтобы вытащить из ледяной воды 25-летнего местного жителя. Тот был в сознании и держался з кромку льда.

Пострадавшего молодого человека доставили в больницу с общим переохлаждением организма, сообщается пресс-службой МЧС.