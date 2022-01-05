Травмированных в ДТП в Витебской области россиянок отправили на реанимобилях на родину

Зоя Машэка • 05/1/22 13:55 • Здароўе

Россиянки, которые получили серьезные переломы, сегодня отправлены в Россию на двух реанимобилях.



Из Витебска реанимобили в сопровождении эскорта из экипажей ГАИ поехали в Смоленск, оттуда этими же автомобилями пациенток должны доставить в Дубну и Рязань.

В Витебской областной клинической больнице все еще остается одна из российских туристок, которая получила перелом позвоночника. Задержка с ее отправкой вызвана дальностью маршрута доставки, однако, в ближайшее время будет организована ее транспортировка в Россию, сообщает Минздрав.