Травмированных в ДТП в Витебской области россиянок отправили на реанимобилях на родину

• 05/1/22 13:55 • Здароўе

Россиянки, которые получили серьезные переломы, сегодня отправлены в Россию на двух реанимобилях.
Российский реанимобиль на базе ЗиЛ. Фото Sah68 / wikimedia.org

Из Витебска реанимобили в сопровождении эскорта из экипажей ГАИ поехали в Смоленск, оттуда этими же автомобилями пациенток должны доставить в Дубну и Рязань.

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В Витебской областной клинической больнице все еще остается одна из российских туристок, которая получила перелом позвоночника. Задержка с ее отправкой вызвана дальностью маршрута доставки, однако, в ближайшее время будет организована ее транспортировка в Россию, сообщает Минздрав.

             
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