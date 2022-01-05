Почти 9000 рублей заплатит детсад в Браславском районе незаконно уволенной воспитательнице

Сяржук Серабро • 05/1/22 15:17 • Адукацыя

Незаконно уволенная воспитательница в Браславском районе смогла отсудить у детсада 10-месячный заработок и моральную компенсацию, но на работе ее не восстановят.



Женщина работала по контракту воспитателем группы продленного дня в Консталинской ясли-сад-базовой школе, а кроме того там же по договору трудилась учителем математики.

В мае 2021 года это учреждение образования переформировали в Погощанский ясли-сад. Затем, приказом от 21 августа женщину уволили с первой должности по истечению контракта, а со второй — якобы по соглашению сторон.

Педагог с увольнением не согласилась и подала иск в суд — она рассчитывала на продление на срок один год в соответствии с гарантией, установленной подпунктом 40.15 коллективного договора, а кроме того не писала заявление на увольнение.

В иске женщина требовала восстановить ее на работе и взыскать в ее пользу с детсада заработок по обеим должностям за время вынужденного прогула с 1 сентября по день восстановления на работе, а также возмещение морального вреда в размере 200 рублей.

Суд Россонского района, где рассматривалось это дело, признал увольнение работницы незаконным. Однако, поскольку в реформированном учреждении образования отсутствовали ставки воспитателя группы продленного дня и учителя математики, ей предложили выплатить возмещение в размере десятикратного среднего заработка по обеим должностям без восстановления на работе.

В результате женщина получит 7 785 рублей 60 копеек в качестве возмещения оклада и 200 рублей компенсации морального вреда. Кроме того, детсад заплатит 525 рублей 28 копеек пошлины, 100 рублей судебных расходов и 130 рублей в пользу Витебской областной коллегии адвокатов за юридическую помощь истцу.