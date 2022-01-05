МАРТ понудил Витебский горисполком разрешить частной фирме заниматься фотоуслугами в арендном помещении

Ігар Арцюх • 05/1/22 21:09 • Эканоміка

Витебский горисполком отказал свадебному салону «МонАмур» в изменении договора аренды для оказания фотоуслуг. МАРТ усмотрел в этом попытку устранения конкуренции.



ЧП «Монамур» горисполкомом было отказано в согласовании внесения дополнений в договор аренды помещения для оказания фотоуслуг на арендуемых площадях копицентра в связи с тем, что аналогичную деятельность в этом же помещении осуществляет другая организация.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли усмотрело в действиях чиновников признаки нарушения пункта 2 статьи 23 закона «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции».

В результате горисполкому было выдано предупреждение о необходимости отзыва письма, направленного в адрес частного предприятия «МонАмур».

В связи с тем, что предупреждение было в установленные сроки исполнено, рассмотрение материалов в отношении Витебского горисполкома прекращено, сообщает сайт МАРТ.