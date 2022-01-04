За туристками с переломанными позвоночниками в Витебск из России пришлют реанимобиль

Зоя Машэка • 04/1/22 18:03 • Здароўе

Российских туристок, получивших переломы позвоночника в ДТП в Лиозненском районе, решено эвакуировать на территорию России в реанимобиле.



Реанимобиль доставят в Витебск из сопредельного государства, в нем пациенток перевезут в Смоленск, а уже оттуда будут отправлять по родным городам.

Эти две россиянки, ехавшие в перевернувшемся 3 января туристическом автобусе, поулчили тяжелые травмы: одна перелом 12-го грудного позвонка, а вторая — перелом 2-го поясничного позвонка.

Всего в этом ДТП пострадали 42 человека, которые в основном это переломы костей носа, порезы, ушибы, ссадины. У одной женщины диагностирован перелом правой ключицы без смещения, а водитель автобуса сломал таранную кость правой стопы.

Остальных россиян должны отпустить после завершения следственных действий. После этого туристическая компания доставит их в Минск, в столице Беларуси туристам предложат либо продолжить тур, либо вернуться домой, сообщает Минздрав.