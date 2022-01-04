За первые дни января в Витебске выпало 17 миллиметров осадков

Сяржук Серабро • 04/1/22 12:04 • Экалогія

В результате снегопадов за первые дни января в Витебске выпало уже 17 миллиметров осадков.



Это количество осадков составляет 30% от месячной нормы для января в 57 миллиметров. Благодаря этому к 4 января в областном центре образовался снежны покров высотой в 20 сантиметров.

Наибольшее количество выпало вчера, 3 января — 12 миллиметров. Такое обилие снега вызвало затруднения в работе транспорта, в Витебской области произошло несколько серьезных ДТП со смертельными исходами.