У двух женщин из перевернувшегося под Витебском автобуса поврежден позвоночник

ННВ • 04/1/22 11:12 • Здароўе

Две женщины из автобуса с российскими туристами, перевернувшегося 3 января в Лиозненском районе, получили травмы позвоночника.



После проведения необходимого оперативного лечения и консультаций с российскими специалистами, этих пациенток собираются перевезти в Россию.

— На сегодняшний момент прогноз для жизни благоприятный, – заявил на брифинге для журналистов главврач Витебской областной больницы Евгений Матусевич.

Также медик сообщил, что сегодня должны провести видеомост с врачами из российского Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко.

Кроме того, в Витебск для организации оперативной помощи в областной больнице прибудет первый заместитель министра здравоохранения Елена Кроткова.

Остальные пациенты, а их 40 человек, сейчас находятся в удовлетворительном состоянии. Большую часть из них готовят к выписке. Экстренная помощь им оказана, затем лечение амбулаторно они продолжат дома в России. 8-летний ребенок чувствует себя хорошо.

Напомним, что в понедельник в ДТП попал автобус минского ЧТУП «Экспрессбас-сервис» с туристами из России. Тур был организован ООО «Я-Туроператор» из Ярославля и проходил по маршруту Орша-Витебск-Полоцк-Минск.

По факту ДТП следственным управлением УСК по Витебской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 317 УК — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.