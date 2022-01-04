Около 3 млн. долларов обойдется реконструкция бывшего здания нацбанка в Витебске под суд, но уже потребовались изменения

Сяржук Серабро • 04/1/22 17:39 • Эканоміка

Управление капитального строительства Витебского облисполкома объявило тендер на внесение изменений проект по реконструкции бывшего здания нацбанка в Витебске.



Изменения требуется внести в проектную документацию по объекту: «Реконструкция административного здания, расположенного по адресу: г. Витебск, ул. Ленина, д.17, для обеспечения судебной деятельности». Заказ необходимо выполнить в течение января, его ориентировочная стоимость — 98 651 рубль 10 копеек. Финансирование осуществляется из иных источников.

Напомним, что тендер по выбору разработчика этой документации (для размещения в здании двух судов, Главного управления Министерства финансов по Витебской области и Национального банка) объявили еще в июле 2020 года. Победителем стал институт «Витебскгражданпроект», филиал которого, кстати разрабатывал предпроектную документацию.

Стоимость проекта составила 382 363 рубля 99 копеек, а предпроектной документации 9001 рубль. Его разработка оплачивалась из средств, дополнительно полученных от принудительного исполнения судебных постановлений и иных исполнительных документов — именно это имеется ввиду под «иными источниками» согласно документации тендеров.

В конце минувшего лета выбрали подрядчика для проведения строительства на этом объекте. Согласно условиям тендера реконструкцию должны были завершить в марте 2022 года.

В результате тендер выиграло минское открытое акционерное общество «Дорстроймонтажтрест» с ценой 7 584 944 рубля 58 копеек и сроком строительства до 11 февраля. Вторым по итогам торгов оказалось местное открытое акционерное общество «Витебскторгстрой», которое обещало заверщить работы на месяц раньше, но дороже на одну копейку — 7 584 944 рубля 59 копеек.

Как видим, общая стоимость работ по проектированию и строительству превышает 3 миллиона долларов даже без учета валютных курсов в 2020 и 2021 годах.

Здание на улице Ленина, в котором размещалось главного управления Национального банка по Витебской области, оказалось ненужным нацбанку после проведения оптимизации. В 2018 году его пытались продать.