Высота снежного покрова в Витебске достигла 17 сантиметров

Сяржук Серабро • 03/1/22 11:39 • Экалогія

За минувшую ночь в Витебске выпало 10 миллиметров осадков.



В это время в областном центре стояла отрицательная температура, столбик термометра падал до отметки -5,5 °C. Благодаря этому выпадающий снег не таял и в городе образовался снежный покров высотой 17 сантиметров, за сутки высота сугробов выросла сразу на 12 сантиметров.

Среди районов больше всего осадков выпало в Поставском, Полоцком и Шарковщинском. Так, на метеостанции в Лынтупах за 12 часов выпало 12 миллиметров осадков, в Полоцке — 11 миллиметров, в Шаркощине — 10 миллиметров.

При этом в Лынтупах и Шарковщине шел дождь, поэтому значительного увеличения высоты снежного покрова не произошло. А вот в Полоцке, где шел снег, его намело до 11 сантиметров, за сутки высота снежного покрова увеличилась на 9 сантиметров.