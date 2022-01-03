Шесть туристов из перевернувшегося российского автобуса в тяжелом состоянии
Пострадавших пассажиров туристического автобуса из России, который перевернулся в Лиозненском районе, привезли в ВОКБ. Шестеро из них в тяжелом состоянии.
По информации Минздрава в этом ДТП погиб водитель легковушки и получили различные травмы 41 пассажир из автобуса, все пострадавшие — россияне.
Пострадавшим сейчас оказывается медицинская помощь в Витебской областной клинической больнице. По предварительным данным шестеро из них находятся в тяжелом состоянии, еще 18 — средней тяжести.
На помощь витебским врачам выехали хирурги и травматологи из Минска.
Напомним, что туристический автобус, ехавший в Витебск, перевернулся сегодня на 119 километре трассы М8 после столкновения с легковушкой.
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