Шесть туристов из перевернувшегося российского автобуса в тяжелом состоянии

ННВ • 03/1/22 16:48 • Здарэнні

Пострадавших пассажиров туристического автобуса из России, который перевернулся в Лиозненском районе, привезли в ВОКБ. Шестеро из них в тяжелом состоянии.



По информации Минздрава в этом ДТП погиб водитель легковушки и получили различные травмы 41 пассажир из автобуса, все пострадавшие — россияне.

Пострадавшим сейчас оказывается медицинская помощь в Витебской областной клинической больнице. По предварительным данным шестеро из них находятся в тяжелом состоянии, еще 18 — средней тяжести.

На помощь витебским врачам выехали хирурги и травматологи из Минска.

Напомним, что туристический автобус, ехавший в Витебск, перевернулся сегодня на 119 километре трассы М8 после столкновения с легковушкой.