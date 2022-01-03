Гигантскую осину нашли в Докшицком районе
Огромную осину, обхват ствола которой у комля достигает 7 метров, обнаружили в Докшицком районе.
Гигантское дерево растет в деревне Шанторовщина. На высоте человеческого роста два человека не смогли обхватить ствол, а вот измерения у земли дали обхват в 7 метров, пишет газета «Докшыцкі край».
Обычно деревья осины или тополя дрожащего могут достигать толщины не более чем 1 метр в диаметре. При этом диаметр дерева в Шанторовщине у комля составляет почти 2,3 метра (7 метров деленые на число π).
Примечательно, что это толщина единичного ствола, тогда как обычно аномально большими осины могут вырастать из-за срастания нескольких стволов.
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