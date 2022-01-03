Еще одно ДТП с человеческой гибелью на заснеженных дорогах Витебщины

Іван Дзедушкін • 03/1/22 19:27 • Здарэнні

Утром 3 января в Толочинском районе на трассе М1 произошло столкновение трех легковых автомобилей, один из водителей погиб.



Как сообщили «ННВ» в областной ГАИ, ехавший со стороны Орши 50-летний водитель, управляя автомобилем «Volkswagen», не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.

Там его автомобиль столкнулся с ехавшими навстречу автомобилями «Nissan» и «BMW». В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «Volkswagen» погиб на месте аварии.

Напомним, что в этот же день на трассе М8 легковушка столкнулась с туристическим автобусом. Водитель легкового автомобиля погиб, а пассажиры автобуса получили травмы.