Более полутора тысяч человек пострадали от гололеда и мороза в Витебской области

Зоя Машэка • 03/1/22 12:25 • Здароўе

Уже свыше полутора тысяч человек пострадали от гололеда и мороза в Витебской области с начала холодов.



По данным Минздрава, с 17 ноября 2021 года по 3 января 2022 года в Витебской области зарегистрированы 1530 пациентов с холодовыми и гололедными травмами. При этом от гололеда пострадали 1461 человек, а от переохлаждения — 69.

За минувшие сутки 119 человек обратились в медучреждения с гололедными травмами, и еще один человек — с обморожением.

Всего за указанный период с такими травмами в регионе было госпитализировано 137 человек, за минувшие сутки — 8.