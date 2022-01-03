Более полутора тысяч человек пострадали от гололеда и мороза в Витебской области
Уже свыше полутора тысяч человек пострадали от гололеда и мороза в Витебской области с начала холодов.
По данным Минздрава, с 17 ноября 2021 года по 3 января 2022 года в Витебской области зарегистрированы 1530 пациентов с холодовыми и гололедными травмами. При этом от гололеда пострадали 1461 человек, а от переохлаждения — 69.
За минувшие сутки 119 человек обратились в медучреждения с гололедными травмами, и еще один человек — с обморожением.
Всего за указанный период с такими травмами в регионе было госпитализировано 137 человек, за минувшие сутки — 8.
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