Автобус с туристами из России перевернулся под Витебском — в него врезалась легковушка. Видео

Іван Дзедушкін • 03/1/22 15:57 • Здарэнні

3 января в Витебском районе произошло столкновение легкового автомобиля с туристическим автобусом, в результате которого автобус перевернулся, а водить авто погиб.



Столкновение произошло на 119 километре автодороги М8 «Витебск-Могилев-Гомель» примерно в 14:00. В автобус «Scania», ехавший в Витебск, врезался легковой автомобиль «Renault», за рулем которого находился 31-летний житель Кричева.

В результате дорожно-транспортного происшествия автобус с туристами упал в кювет и опрокинулся. Водитель легковушки погиб на месте аварии, сообщает милиция.

Сейчас на месте столкновения работают медики, которые оказывают помощь пассажирам автобуса, сотрудники ГАИ, МЧС и следственно-оперативная группа.

По уточненной информации Следственного комитета, пассажиры и водитель автобуса были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Среди пострадавших четверо детей.

В автобусе находились 42 человека, из 40 граждан Российской Федерации, приехавших на экскурсию.