Сильный снегопад ожидается ночью на Витебщине. Оранжевый уровень опасности
Из-за угрозы сильного снегопада ночью 3 января в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности.
В ночь на понедельник сильный снег, а местами мокрый снег ожидается по северо-восточной части страны.
В Витебской области в эту ночь на большей части территории ожидаются сильные осадки — снег, мокрый снег. При этом по западу региона возможен снег с дождем. В Витебске ночью сильный снег, мокрый снег. Налипание мокрого снега.
В областном центре завтра ожидается минусовая температура, столбик термометра моет опуститься до -3 °C. При этом возможен замерзающий туман.
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