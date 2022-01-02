Сильный снегопад ожидается ночью на Витебщине. Оранжевый уровень опасности

ННВ • 02/1/22 19:00 • Падзеі

Из-за угрозы сильного снегопада ночью 3 января в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности.



В ночь на понедельник сильный снег, а местами мокрый снег ожидается по северо-восточной части страны.

В Витебской области в эту ночь на большей части территории ожидаются сильные осадки — снег, мокрый снег. При этом по западу региона возможен снег с дождем. В Витебске ночью сильный снег, мокрый снег. Налипание мокрого снега.

В областном центре завтра ожидается минусовая температура, столбик термометра моет опуститься до -3 °C. При этом возможен замерзающий туман.