Еще на 1,5 тысячи сократилось экономически активное население Витебщины

Сяржук Серабро • 02/1/22 21:18 • Эканоміка

Только за последний месяц экономически активное население Витебской области уменьшилось на 1500 человек.



По данным главного статистического управления Витебской области в ноябре в экономике северного региона Беларуси было занято 470 300 человек, что на полторы тысячи меньше, чем в предыдущем месяце. Такое же сокращение занятого в экономике населения зафиксировано в августе, а в мае убыль была еще большей — 2300 человек.

По данным статистики в экономике Витебской области в январе 2021 года были заняты 477 800 человек, таким образом, за одиннадцать месяцев прошлого года экономически активное население региона уменьшилось на 7500 человек.

Если же сравнивать с ноябрем 2020 года, когда занятых в экономике насчитывалось 479 800 человек, то убыль составит 9500 человек или почти 2%. Для сравнения, за двенадцать месяцев к ноябрю 2020 года экономически активное население Витебщины уменьшилось на 6100 человек или 1,25%, а к ноябрю 2019 года — на 2700 человек или 0,55%.

То есть по сравнению с доковидным 2019 годом темпы сокращения занятого в экономике Витебской области населения в 2020 году выросли в 2,25 раза, а в 2021 — в 3,5 раза.