Два человека погибли на пожарах в Витебской области в первый день нового года

ННВ • 02/1/22 13:06 • Здарэнні

1 января в Витебской области произошло сразу 9 пожаров, два из них закончились гибелью людей.



Новогодним вечером, в 20:22 загорелась квартира на пятом этаже пятиэтажного жилого дома на Ленинградской улице в Витебске. Пожарные, вошедшие в горящее жилье нашли там погибшего 42-летнего мужчину, брата владельца квартиры.

В тот же вечере, в 19:46 в Ушачском районе произошел пожар в деревне Слободка-Гущинская. Там горел частный дом, погиб его 61-летний безработный хозяин, сообщается пресс-службой МЧС.

Напомним, что накануне, 31 декабря, в Ушачском районе погибли два человека — пожары произошли в деревнях Пилатовщина и Ореховно.