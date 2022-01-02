Более 115 долларов обойдется каждая минута телеэфира бюджету Витебской области
Закупку услуг по созданию телепередач и их вещанию проводит главное управление идеологической работы и по делам молодежи Витебского. Цена вопроса?
На два первых месяца 2022 года закупаются услуги по производству и телевизионному вещанию на территории Витебской области пакета социально значимых телевизионных передач, а также осуществлению телевизионного вещания в режиме прямого эфира общественно значимых мероприятий.
По сравнению с прошлым годом количество передач в пакете сократилось с 16 до 14. При этом исчезли передачи «Стракатыя пацеркi», «Еш, пакуль не запяеш», «Тур-да-вёскі» и «Актуальный репортаж», но появились две новые — «Удачи на даче» и «Таямніцы Віцебска».
Общий хронометраж всех выпусков этих тематических программ за январь и февраль составит 447 минут. Кроме того запланировано трехчасовое прямое вещание с церемонии награждения лауреатов звания «Человек года Витебщины».
На эти цели из областного бюджета собираются выделить 185 423 рублей. Из расчета на общий хронометраж вещания в 627 минут выходит по 295 рублей 73 копейки за минуту эфира, что по нынешнему курсу нацбанка превышает 115 долларов.
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