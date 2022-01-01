В Лепельском районе осудили пятерых колхозников, которые скрыли падеж 47 телят

Сяржук Серабро • 01/1/22 17:09 • Эканоміка

16 декабря в Лепеле завершился суд над пятью работниками КУПСХП «Лепельское», скрывшими падеж 47 телят. Узнали, к чему их приговорили.



Под уголовное дело о служебном подлоге (часть 2 статьи 427 УК) попали бывший замдиректора, ветврач, главный зоотехник и двое заведующих молочно-товарными фермами, внесшие в документацию ложные сведения.

В прошлом году в этом хозяйстве в январе и апреле на одной из ферм сдохли 8 телят, а в апреле, мае и июне на другой ферме — еще 39 телят. Подсудимые решили скрыть факт падежа молодняка крупного рогатого скота, указав в отчетах о том, что телят зарезали на мясо и продали его работникам КУПСХП.

На суде все, кроме бывшего замдиректора, признали себя виновными. Он же заявил, что подчиненные проводили махинации с документацией без его ведома.

Суд признал всех пятерых виновными в том, что они совершили внесение должностным лицом заведомо ложных сведений и записей в официальные документы из иной личной заинтересованности. На основании части 2 статьи 427 УК бывшего замдиректора приговорили к двум годам лишения свободы, а четверых остальных — к году лишения свободы каждого. Также все они лишены права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей на сроки от года до трех.

В то же время суд решил всем пятерым дать отсрочку в исполнении основного и дополнительного наказания на один год. При этом они должны будут отработать в свободное время по 100 часов на общественно-полезных работах.

Напомним, что по иску прокурора Лепельского района в пользу КУПСХП «Лепельское» взыскано более 6000 рублей, для возмещения ущерба, причиненного падежом крупного рогатого скота по вине работников.