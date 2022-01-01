В канун Нового года в Ушачском районе на пожарах погибли два человека, еще одного успели спасти

ННВ • 01/1/22 14:51 • Здарэнні

Две человеческие жизни унесли пожары в Ушачском районе в самый последний день 2021 года.



31 декабря в 5:50 загорелся дом в деревне Пилатовщина. На пожарище нашли тело 61-летнего хозяина жилища.

В тот же день в 20:50 произошел пожар двухквартирного дома в агрогородке Ореховно на Центральной улице. Соседи успели спасти 65-летнего хозяина одной из квартир, а вот его 38-летнего сына пожарные обнаружили уже мертвым, сообщается пресс-службой МЧС.

Причины пожаров, на которых погибли люди, устанавливаются.