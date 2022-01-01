Штрафы вырастут — в Беларуси установлена новая базовая величина

ННВ • 01/1/22 15:44 • Эканоміка

Базовая величина в Беларуси выросла на 3 рубля или на 10%.



С 1 января 2022 года правительство установило размер базовой величины равный 32 рублям, решение об этом Советом министров было принято 31 декабря.

Базовая величина используется для расчета размера некоторых государственных пошлин или выплат, например, штрафов.

Год назад базовая величина выросла с 27 до 29 рублей, то есть увеличилась на 7,4%. В этом же году ее подняли сразу на 10%.