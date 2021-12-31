В Орше насмерть сбили женщину на пешеходном переходе

Іван Дзедушкін • 31/12/21 13:55 • Здарэнні

30 декабря в Орше 23-летний водитель «BMW» насмерть сбил 47-летнюю женщину.



Около 23:00 она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу в районе дома №20, когда на нее совершила наезд легковушка под управлением молодого человека.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получила травмы, несовместимые с жизнью, и умерла на месте аварии. По факту ДТП проводится проверка, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.