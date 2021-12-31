Стало известно расписание городского транспорта Витебска на Новогоднюю ночь

ННВ • 31/12/21 14:53 • Турызм

В Новогоднюю ночь в Витебске общественный транспорт будет работать до трех часов ночи и даже немного позже. Узнали расписание.



Вышедшие на линию в канун Нового года трамваи маршрутов №1 и №7 вернуться в парк только в 3:26 1 января 2022 года, а №8 закончит работу немного раньше — в 2:52.

Уехать с конечных остановок этих маршрутов можно будет до следующего времени: последний №1 уйдет с ОП «проспект Людникова» в 1:57, а с ОП «улица Максима Горького» — в 2:44; №7 отправится от ОП «завод «Визас» в 2:45 (в парк), а с ОП «улица Максима Горького» — в 2:48 (тоже в парк); №8 с ОП «СЭЗ» — в 2:45 (в парк), а с ОП «улица Титова» — в 2:05.

Новогоднее дежурство будут осуществлять троллейбусы маршрутов №1 (последнее отправление с железнодорожного вокзала в 2:10, с микрорайона Фрунзе — в 2:40 до парка), №2 (Смоленский рынок в 2:11, микрорайон Фрунзе в 2:49 до парка), №4 (Смоленский рынок в 1:35, железнодорожный вокзал в 2:05, 2:17 и 2:24 до парка), №8 (Смоленский рынок в 2:17, микрорайон Фрунзе в 1:26), №11 (железнодорожный вокзал в 2:19, микрорайон Медцентр в 2:30 и 2:46 до онкодиспансера), №15 (Смоленский рынок в 2:07, улица 33-й Армии в 2:41 до улицы Марка Фрадкина).

Кроме того в праздничную ночь позже обычного задержатся на улицах города автобусы шести маршрутов: №2 отправится от площади Победы в 2:15, а назад с керамзитового завода уйдет в 2Ж42, но доедет только до областной библиотеки; №10 можно будет уехать с микрорайона Юг-7 в 2:49, крайняя остановка — 25-я СШ, с площади Победы на Юг-7 он уйдет в 2:31; №13 с площади Победы отправится в 2:17, из Мишково обратно на площадь — в 2:54; №46 с улицы 33-й Армии уйдет в 2:57, доехать можно до ОП «Московская», с площади Победы в Билево уходит в 2:18; №61 из Тирасполя отправляется в 2:45 до библиотеки Ленина, с площади Победы в 2:15; №99 от «Витречтранса» уходит в 3:01, с площади Победы в 2:20.

Кроме того, ОАО «Витебскоблавтотранс» внесло изменения в график работы автобусного парка 31 декабря и 1 января. Точное время отправления транспорта можно узнать на сайте предприятия.