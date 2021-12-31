Ревнивую жительницу Россон, поджегшую дом с людьми, не посадили

Іван Дзедушкін • 31/12/21 15:27 • Крымінал

Всего полтора года «домашней химии» получила 53-летня жительница Россон, которая подожгла двухквартирный дом, где жила соперница.



Вечером 30 сентября изрядно выпившая женщина заметила на веранде дома ушедшего от нее мужа другую женщину. Тогда, поддавшись ревности, жительница райцентра взяла канистру с бензином и через окно вылила горючую жидкость внутрь жилища соперницы, а затем подожгла.

Хозяйки загоревшейся квартиры дома не было, но в другой квартире двухквартирного дома спали ее соседи, которые на их счастье услышали запах дыма и вызвали пожарных.

Не смотря на то, что женщина, совершившая поджог, знала, что в доме находятся люди и в половине третьего они спят и могут погибнуть, суд Россонского района назначил ей очень мягкое наказание — ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев без направления в исправительное учреждение открытого типа, сообщает пресс-служба Витебского областного суда.

Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.