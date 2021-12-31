Ревнивую жительницу Россон, поджегшую дом с людьми, не посадили

• 31/12/21 15:27 • Крымінал

Всего полтора года «домашней химии» получила 53-летня жительница Россон, которая подожгла двухквартирный дом, где жила соперница.
Поджог, спичка, пламя. Фото pixabay.com

Вечером 30 сентября изрядно выпившая женщина заметила на веранде дома ушедшего от нее мужа другую женщину. Тогда, поддавшись ревности, жительница райцентра взяла канистру с бензином и через окно вылила горючую жидкость внутрь жилища соперницы, а затем подожгла.

Хозяйки загоревшейся квартиры дома не было, но в другой квартире двухквартирного дома спали ее соседи, которые на их счастье услышали запах дыма и вызвали пожарных.

Проверка показаний наместе происшествия. Фото СК

Не смотря на то, что женщина, совершившая поджог, знала, что в доме находятся люди и в половине третьего они спят и могут погибнуть, суд Россонского района назначил ей очень мягкое наказание — ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев без направления в исправительное учреждение открытого типа, сообщает пресс-служба Витебского областного суда.

Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

             
Меткі: , , ,

Чытайце яшчэ

Каментаваць

Вы павінны увайсці каб каментаваць.

Можна ўвайсці праз: 