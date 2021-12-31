Двое парней на «Audi» вылетели в кювет в Глубокском районе, авто зависло между деревьями

ННВ • 31/12/21 14:15 • Здарэнні

Из зависшей между двумя деревьями легковушки пришлось извлекать человека спасателям в Глубоксокм районе ночью 31 декабря.



В 1:39 из глубокского РОВД в МЧС сообщили о ДТП на автодороге Н-2402 возле деревни Верхнее Глубокского района. Там «Audi A6 C5», принадлежащая 21-летнему жителю района, вылетела в кювет. В машине оказался заблокирован пассажир.

Приехавшие спасатели обнаружили, что легковушку заклинило между двух деревьев и ее задняя часть буквально висит в воздухе. Пассажир сидел на заднем сидении, а переднее зажало ему ноги.

С помощью гидравлического оборудования сотрудники МЧС отжали кресло и смогли достать 30-летнего мужчину. Его, после осмотра медиков, с травмами различной степени тяжести пришлось госпитализировать, сообщается пресс-службой МЧС.