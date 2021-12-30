В Орше самосвал врезался в трубопровод и встал на попа
29 декабря в Орше самосвал «МАЗ» зацепил кузовом трубопровод, после этого грузовик встал на дыбы.
Грузовой автомобиль, вероятно занимавшийся расчисткой и посыпкой дороги, зацепился за трубопровод, проходящий над проезжей частью, поднятым самосвальным кузовом, фотографии происшествия опубликовал паблик «Орша News».
В результате тяжелый грузовик оказался вздыбленным и стоящим на колесах задней оси с опорой на кузов.
ГАИ пока никак не комментирует происшествие, также нет информации о состоянии трубопровода, с которым столкнулась машина.
Особую пикантность ДТП придает баннер «Приглашаем в мир инструмента», укрепленный на трубопроводе.
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