Школьники из Витебска стали призерами международного турнира по «Что? Где? Когда?»

ННВ • 30/12/21 0:24 • Адукацыя

Витебская школьная команда «Ёжики-интеллектуалы» стала призером Школьной лиги Европы по интеллектуальным играм.



В III туре Школьной лиги Европы по «Что? Где? Когда?» приняли участие 700 команд из 93 городов 9 стран.

Ученики гимназии №1 из Витебска Энис Каплан, Джолин Лосева, Арина Мурашко, Авива Рогатникова и Полина Смертьева заняли второе место среди 135 команд младшей подгруппы (5–7 классы), сообщает сайт igga.me. Витебляне дали 18 правильных ответов, отстав од лидера всего на одно очко.

Как рассказал «ННВ» тренер команды Алексей Галкин, команда «Ёжики-интеллектуалы» тренируется всего полгода, но в копилке гимназистов уже есть призовые места на синхронных республиканских турнирах в Гомеле и Жлобине.

Витебские знатоки продолжат борьбу за медали по итогам всего турнира.