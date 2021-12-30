Перед Новым годом обещают туман, резко ухудшится видимость

• 30/12/21 15:49 • Экалогія

На 31 декабря синоптики прогнозируют в Виебской области туманную погоду и резкое ухудшение видимости.
Новогодний Витебск укутан фантастическим туманом. Фото Сергея Серебро

Горизонтальная видимость в условиях тумана может сократиться до 100-500 метров. В Витебске при этом возможен слабый дождь при нулевой температуре, а вечером, когда атмосферный воздух охладится, пойдет снег.

Туман представляет опасность всем участникам дорожного движения. При движении в тумане на автомобиле следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений.

             
Меткі: ,

Чытайце яшчэ

Каментаваць

Вы павінны увайсці каб каментаваць.

Можна ўвайсці праз: 