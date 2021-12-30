Перед Новым годом обещают туман, резко ухудшится видимость
На 31 декабря синоптики прогнозируют в Виебской области туманную погоду и резкое ухудшение видимости.
Горизонтальная видимость в условиях тумана может сократиться до 100-500 метров. В Витебске при этом возможен слабый дождь при нулевой температуре, а вечером, когда атмосферный воздух охладится, пойдет снег.
Туман представляет опасность всем участникам дорожного движения. При движении в тумане на автомобиле следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений.
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