Новые тарифы на ЖКУ установлены Витебским облисполкомом

Сяржук Серабро • 30/12/21 1:55 • Эканоміка

Решениями от 23 декабря Витебский облисполком установили новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги и вывоз мусора, они вводятся с 1 января 2022 года.



Так, установлены новые фиксированные тарифы на водоснабжение и водоотведение. Кубометр воды теперь будет стоить 1,1925 рубля по субсидируемому тарифу и 1,3 рубля при полном возмещении затрат, рост составил 14,8 и 13,77 копейки соответственно. За кубометр канализационных стоков оплата придется заплатить 0,9908 рубля и 1 рубль, тогда как год назад тариф был 0,8604 и 0,9177 рубля соответственно.

Предельный максимальный тариф на техническое обслуживание дома установлен в размере 0,1398 рубля за квадратный метр общей площади при субсидировании государством и 0,1475 рубля при полном возмещении. В обоих случаях подорожание составило меньше копейки.

Отчисления на капитальный ремонт составят 0,1958 рубля за квадрат, что на 1,58 копейки больше прежнего.

Оплата за лифт теперь будет взиматься тоже в зависимости от общей площади квартиры и составит 0,0642 рубля при субсидируемом тарифе и 0,724 рубля в ином случае.

Вывоз мусора в домах с мусоропроводом будет стоить 11,1777 рубля по субсидируемому тарифу и 12,5669 рубля при полном возмещении. В домах без мусоропровода — 10,1853 и 11,3264 рубля соответственно.