Дети провалились под лед и утонули на Двине в Полоцке

Зоя Машэка • 30/12/21 15:08 • Здарэнні

29 декабря в Полоцке на Двине утонули двое мальчиков, их тела пока не найдены.



Трагедия произошла в районе переулка Бабаушкина. В промоину примерно в 15 метрах от берега провалились 10-летний и 12-летний мальчики. Спасателям об этом сообщили в 16:28.

Как выяснилось, дети катались на тюбинге с берега реки и провалились в промоину во льду. Ребятишек стало уносить течение, которое затащило их под лед.

В среду найти тела детей не удалось, сегодня в поисковой операции задействовали 11 единиц аварийно-спасательной техники и более 30 человек личного состава МЧС и ОСВОД, сообщается пресс-службой МЧС.

Напомним, что в 2011 году похожий случай произошел в Витебске: в марте пропали двое мальчиков, последний раз их видели, направляющимися в сторону Двины. Не смотря на усилия добровольцев, найти детей не удалось, не принесли успехи и водолазные работы на Двине. Тело одного из школьников случайно нашли лишь в середине июля на фарватере Двины в районе парка в Мазурино, другой мальчик так и не был обнаружен.