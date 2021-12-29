В Миорском районе будут выбирать «женщину года» отдельно от «человека года»

Сяржук Серабро • 29/12/21 15:34 • Грамадства

В Миорском районе учредили звание «Женщина года Миорщины», оно будет дополнять «Человека года Миорщины»?



Звание учреждено решением местного райисполкома от 13 декабря. К этому званию могут представляться только женщины, постоянно проживающие на территории Миорского района и занятые по основному месту работы в организациях, расположенных на его территории, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности или внесшие значительный личный вклад в общественную жизнь Миорского района, воспитание детей, сохранение и приумножение историко-культурных ценностей и традиций.

В конкурсе предусмотрены следующие номинации:

Агропромышленный комплекс, лесное хозяйство;

Здравоохранение, социальная защита;

Образование, культура и искусство, спорт и туризм, средства массовой информации;

Промышленность, жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт и дорожное хозяйство, топливно-энергетический комплекс, строительство, связь, торговля и услуги, предпринимательство;

Местное управление и самоуправление, охрана правопорядка, финансовая, банковская и общественная деятельность.

Как видим, в отличие от конкурса «Человек года Миорщины», номинаций здесь только 5, а не 8, но некоторые из них более всеобъемлющие. А вот в номинации «Молодежь» женщину года в Миорском районе почему-то решили не выбирать.

Согласно положению, конкурс проводится в целях поощрения за особые заслуги и достижения в работе (службе), признания вклада в развитие организации (отрасли, сферы деятельности), высокий нравственный пример в укреплении семьи и воспитании детей, активную общественную деятельность на территории Миорского района.

Почему в Миорском районе решили ввести отдельное звание для женщин в дополнение к проводимому с 2013 года конкурсу «Человек года Миорщины» не ясно. Возможно местные чиновники посчитали женщин менее конкурентоспособными в «общечеловеческом» конкурсе, в котором за прошлые годы лауреатами стали 44 мужчины и 26 женщин.