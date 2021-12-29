В Браславе будут судить россиянку, везшую 6-летнюю девочку без кресла — ребенок пострадал в ДТП

Іван Дзедушкін • 29/12/21 16:30 • Здарэнні

Перед белорусским судом предстанет 23-летняя гражданка России, которая в Браславском районе попала в ДТП, в результате которого тяжелые травмы получила ее малолетняя пассажирка.



2 мая автодороге «Боруны — Кривосельцы» кроссовер «Volkswagen Tiguan», которым управляла россиянка, налетел на придорожное дерево и свалился в кювет.

В ДТП пострадали водитель и ее маленькая пассажирка, девушку и 6-летнюю девочку доставили в больницу с травмами.

У девочки оказались тяжкие телесные повреждения и в отношении гражданки России возбудили уголовное дело, которое находилось в производстве управления Следственного комитета по Витебской области.

23-летнюю девушку обвиняют по части 2 статьи 317 УК. Она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование этого дела завершено и он направлено в суд, сообщает служба информации прокуратуры Витебской области.