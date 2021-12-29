На пожаре в Орше погиб одинокий мужчина, его нашли в тлеющей одежде

ННВ • 29/12/21 14:54 • Здарэнні

Пожар с человеческими жертвами произошел 28 декабря в Орше в 4-м переулке 1 Мая.



Приехавшие на вызов пожарные обнаружили небольшое задымление внутри дома. В коридоре на полу они нашли погибшего 59-летнего мужчину, на нем тлела одежда.

Хозяин жилища нигде не работал и жил один. Спасатели пожар ликвидировали: в доме повреждены пол, кровать и постельные принадлежности. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия – неосторожное обращение с огнем при курении хозяина, сообщается пресс-службой МЧС.