Еще 200 мешков для трупов закупила Витебская областная клиническая больница

Сяржук Серабро • 29/12/21 17:02 • Здароўе

Очередную партию патологоанатомических пакетов закупила Витебская областная клиническая больница.



23 декабря этим медучреждением было объявлено о праведении закупки из одного источника «Герметичный пластиковый пакет для упаковки трупов (декабрь)». Согласно условиям тендера приобретается 200 мешков для усопших.

Ранее в течение 2021 года Витебская областная клиническая больница уже закупила два раза закупала по 200 таких пакетов, то есть в сумме больница приобрела 600 мешков. Всего же медучреждения только областного центра за завершающийся год закупили не менее 1750 мешков для тел.

Поставить пластиковые пакеты для упаковки трупов в областную больницу должны до конца декабря, их стоимость составляет 2000 рублей, оплачивается закупка из бюджета Витебской области.