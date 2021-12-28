За год на Витебщине произошло 41 убийство и покушение

Іван Дзедушкін • 28/12/21 11:19 • Грамадства

Самое большое количество убийств и покушений на убийство в Беларуси за минувший год зарегистрировано в Витебской области.



Согласно статистическим данным в 2021 году в регионе было зарегистрировано 41 умышленное убийство с покушениями, тогда как за аналогичный период 2020 года – 39, таким образом, рост количества таких преступлений составил 5%.

При этом 13 убийств, или 31,7% от общего числа, было совершено на семейно-бытовой почве. Это почти в два раза больше прошлогоднего количества. Кроме того 21 умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, или 27,6% от числа зарегистрированных, также произошло во время семейных скандалов.

Такие данные были озвучены во время заседания областного координационного совещания по борьбе с преступностью и коррупцией, проходившего в режиме видеокнференцсвязи, сообщает сайт областной прокуратуры.

По мнению прокуратуры, результаты надзорной деятельности указали на упущения в работе ОВД и других субъектов профилактики по линии предупреждения тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан, отсутствие комплексного подхода и конструктивного взаимодействия, а также недостаточное применение гражданско-правовых, административных и медицинских мер воздействия к неработающим и злоупотребляющим спиртным граждан.